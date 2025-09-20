Der FC Einheit Wernigerode II errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 251 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen die Germania Wernigerode.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 251 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II waren den Gästen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Rouven Blecker das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

67. Minute: FC Einheit Wernigerode II liegt mit 2:0 vorne

22 Minuten nach der Pause konnte Julian Schmidt (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 2:0 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. Der FC Einheit Wernigerode II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Beddigs, Niehoff (64. Kodatis), Ibrahim (90. Reitmann), Blecker, Herbst (52. Foltis), Peszt (76. Kläfker), Böhme, Müller, R. Schmidt, J. Schmidt (85. Clemens)

Germania Wernigerode: Gasch – Krokowski, Seil, Blume (79. Stechhahn), Seil, Thiel (41. Wagner), Hahne (67. Asemerom), Kugenbuch (67. Koch), Müller, Mittag, Hahne

Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251