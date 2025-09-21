Ein 2:2 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfL Halle 96 und VfB Empor Glauchau am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Halle/MTU. Der VfL Halle 96 und der VfB Empor Glauchau haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Florian Hähnel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Achilleas Oikonomidis erzielt.

VfL Halle 96 und VfB Empor Glauchau – 1:1 in Minute 58

Unentschieden. Halles Benny Jan Haese konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Marian Albustin den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Glauchauer Team errang (90.). Der VfL Halle 96 rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Empor Glauchau

VfL Halle 96: Schmid – Haese, Bölke, Marks, Racine, Cabral, Oikonomidis (81. Emmerich), Hüttig, Jagupov, Kurti (66. Dierichen), Pessel

VfB Empor Glauchau: Reissig – Hertel (66. Degel), Hähnel, Sieber, Börner (75. Bernhardt), Ullmann, Mende (66. Bochmann), Mack (80. Bernert), Albustin, Riesen, Anger

Tore: 0:1 Florian Hähnel (34.), 1:1 Achilleas Oikonomidis (58.), 2:1 Benny Jan Haese (88.), 2:2 Marian Albustin (90.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Nora Dieckmann; Zuschauer: 107