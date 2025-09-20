Der 1. FC Zeitz sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 5:4 (2:4)-Heimsieg gegen den SV Großgräfendorf.

Zeitz/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf am Samstag 5:4 (2:4) getrennt.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Moritz Hofmann für Großgräfendorf traf und in Minute 15 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Lauchstädter konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Lennie Kämpfe der Torschütze (19.).

19. Minute 1. FC Zeitz gleichauf mit SV Großgräfendorf – 1:1

1:1. Der SV Großgräfendorf konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jonas Henze versenkte den Ball in der 26. Minute, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). So leicht ließen sich die Zeitzer nicht unterkriegen. Julius Christopher Rolke traf in der 38. Spielminute, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Nur vier Spielminuten darauf konnte Ali Abdullahi Hassan (Zeitz) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Zeitzer Mannschaft erzielen (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Rolke, Thäle (30. Flesch), Rothe, Brausch (24. Eckardt), Rieger, Müller, Schröter (47. Abdullahi Hassan), Felgenträger, Kämpfe, Medovkin

SV Großgräfendorf: Deubel – Meyer (30. Goldschmidt), Werner, Hofmann, Henze, Bunzel (84. Lautenschläger), Tietze, Ernst, Geier, Uhlmann (57. Wolf), Weniger

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35