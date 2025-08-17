Kantersieg für den SV Mertendorf: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den TSV Eintracht Lützen einfahren. Vor 35 Zuschauern gewann das Team 10:0 (2:0).

Mertendorf/MTU. 10:0 (2:0) in Mertendorf: Ganze zehn Bälle hat die Mannschaft von Michael Schöppe, der SV Mertendorf, am Sonntag im Tor der Besucher aus Lützen untergebracht.

Dimitrios-Dionisios Weibezahl (SV Mertendorf e.V.) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Jason Jurke (38.) erzielt wurde.

SV Mertendorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – 38. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Mertendorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Michael Schöppe im gegnerischen Tor. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Weibezahl (Mertendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Mertendorfer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Mertendorf: Lehmann – Roßner, Kusch, Weibezahl (90. Heidler), Seyfarth, Burkhardt (66. Stolze), Kuballa (66. Schmidt), Schumann (46. Bakhet), Schade, Mehlig, Jurke

TSV Eintracht Lützen: Bui – Weiß, Putzer, Meyer, Hristov, Nadolny, Neidhold, Tober, Nadolny, Lehmann (46. Burau), Staude (86. Laufer)

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35