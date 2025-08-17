Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: An diesem Sonntag hat die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den Sportring Mücheln (Flex) unterlag das Team von Ingbert Beier mit 3:8 (2:3).

Gleich nach Spielstart schoss Tim Luca Deckner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tyler Hellfayer (3.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und Sportring Mücheln (Flex) – Minute 3

Unentschieden. Die JSGer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Tim Luca Deckner versenkte den Ball in Minute 14 ein weiteres Mal. So einfach ließen sich die Müchelner jedoch nicht abhängen. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). JSG legte nochmal vor. Deckner traf in Spielminute 81 noch einmal. Eine echte Bedrohung stellte das für die Müchelner aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Richter traf in der 87. Minute noch einmal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Richter, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Deckner, Ramo, Rashiti, Alhammoud (35. Alabud), Shoshaj, Tobor, Ahmetxhekaj, Ehsas, Ghriwati, Abdullah

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Kitze, Richter, Kunze, Büttner, Hellfayer, Putzer, Heine (46. Ehret), Senderak, Jaskula, Keiling (75. Bruckauf)

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20