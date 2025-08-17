Dem SV Merseburg 99 glückte es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, die SG Döllnitz mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 37 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Merseburg/MTU. Die 37 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger besiegten die Gäste aus Döllnitz mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steve Harport, als Hendryk Kersten mit einem Strafstoß für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Merseburg noch einen drauf: In Minute 74 wurde ein weiteres Tor durch Ismail Alsaleh erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

SV Merseburg 99 liegt in Minute 74 2:0 vorn

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Alsaleh, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (82.). Die Merseburger sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Bohm (72. Alsaleh), Rabe (72. Reci), Ahmad (63. Idrizovic), Kersten (76. Meyer), Ryll, Daoud (76. Hoffmann), Alhussein Alramadan, Pietrzak, Geisler, Herashchenko

SG Döllnitz: Petzold – Trisch, Bültermann, Querfeld, Lizon, Eckert, Seifert, Ofiara, Schumacher (80. Mauder), Voigt (63. Mehlhose), Harmatha

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37