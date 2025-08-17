Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber 1. FC Zeitz vor 33 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem überragenden 9:1 (2:0) durch.

Zeitz/MTU. Die Zeitzer haben am Sonntag dem Gegner aus Langendorf/Zorbau souveräne neun Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 9:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Paul Schubert (1. FC Zeitz) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zeitzer waren aber noch nicht fertig: In Minute 36 wurde das zweite Tor durch Yaroslav Medovkin erzielt.

1. FC Zeitz mit 2:0 vorne – 36. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz kassierte einmal Gelb. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Tyler Uwe Palkowitsch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es lief nicht gut für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Kämpfe den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 9:1 verfestigte (90.). Damit war der Triumph der Zeitzer gesichert. Die Zeitzer sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Felgenträger (69. Ivanovski), Medovkin (58. Pfützner), Rothe, Rolke, Eckardt (46. Müller), Michel, Reiche, Thäle, Schubert (46. Flesch), Kämpfe

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Vorwerk, Rößler, Panser, Ostermann, Konietzka (79. Sittner), Gontscharow (85. Richter), Heil, Keil, Linke, Petersen (34. Pydde)

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33