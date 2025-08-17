Kantersieg für den SV Mertendorf: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den TSV Eintracht Lützen einfahren. Vor 35 Zuschauern gewann das Team 10:0 (2:0).

Mertendorf/MTU. 10:0 (2:0) in Mertendorf: Ganze zehn Bälle hat das Team von Michael Schöppe, der SV Mertendorf, am Sonntag im Tor der Gegner aus Lützen untergebracht.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Dimitrios-Dionisios Weibezahl das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Jason Jurke (38.) erzielt wurde.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Mertendorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Michael Schöppe im gegnerischen Tor. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Weibezahl, den Ball erneut ins Netz zu befördern (89.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV Mertendorf rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Mertendorf: Lehmann – Schade, Burkhardt (66. Stolze), Kusch, Mehlig, Seyfarth, Roßner, Weibezahl (90. Heidler), Jurke, Schumann (46. Bakhet), Kuballa (66. Schmidt)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Neidhold, Nadolny, Hristov, Staude (86. Laufer), Weiß, Meyer, Lehmann (46. Burau), Nadolny, Tober, Putzer

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35