Weißenfels/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und der Sportring Mücheln (Flex) ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:8 (2:3).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Tim Luca Deckner für JSG traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tyler Hellfayer (3.) erzielt wurde.

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Tim Luca Deckner schoss und traf in der 14. Minute ein weiteres Mal. So leicht ließen sich die Müchelner aber nicht unterkriegen. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). Dann gelang es den JSGern, der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) etwas entgegenzusetzen. Deckner schoss und traf in der 81. Minute noch einmal. Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Richter traf in Minute 87 noch einmal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Richter den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr einholen. Die JSGer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Ghriwati, Ahmetxhekaj, Alhammoud (35. Alabud), Abdullah, Deckner, Tobor, Ehsas, Shoshaj, Ramo, Rashiti

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Kunze, Jaskula, Hellfayer, Keiling (75. Bruckauf), Kitze, Putzer, Heine (46. Ehret), Büttner, Richter, Senderak

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20