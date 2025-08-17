Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber 1. FC Zeitz vor 33 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem überragenden 9:1 (2:0) durch.

Zeitz/MTU. Die Zeitzer haben am Sonntag dem Rivalen aus Langendorf/Zorbau ganze neun Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 9:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Paul Schubert (1. FC Zeitz) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zeitzer waren aber noch nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Yaroslav Medovkin erzielt.

Minute 36: 1. FC Zeitz liegt mit 2:0 vorne

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Tyler Uwe Palkowitsch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es sah nicht gut aus für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Kämpfe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 9:1 auszubauen (90.). Der 1. FC Zeitz rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Felgenträger (69. Ivanovski), Rolke, Schubert (46. Flesch), Thäle, Medovkin (58. Pfützner), Eckardt (46. Müller), Rothe, Reiche, Kämpfe, Michel

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Linke, Keil, Gontscharow (85. Richter), Petersen (34. Pydde), Rößler, Vorwerk, Ostermann, Konietzka (79. Sittner), Panser, Heil

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33