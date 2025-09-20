Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SG Döllnitz vor 30 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem souveränen 13:3 (9:1) durch.

Gleich nach Anpfiff schoss Karl Niclas Trisch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Trisch (7.) erzielt wurde.

Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) hinkte zwei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Jil Rößler schoss und traf in Spielminute 21. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Schkopauer aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Dann schafften es die Weißenfelser, die Dominanz der Döllnitzer nochmal herauszufordern. Leon Pascal Kanietzka schoss und traf in der 59. Spielminute. Trisch schoss und traf in der 63. Minute noch einmal. Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Frank Alexander Konietzka traf in der 73. Minute. Anton Mauder versenkte den Ball in Spielminute 83, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte einmal Gelb ein. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nach wenigen Momenten gelang es Bültermann, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+2). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die SG Döllnitz hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Trisch, Bültermann, Mehlhose (57. Eska), Harmatha, Seifert, Ofiara (45. Mauder), Querfeld, Voigt (45. Schumacher), Lizon, Eckert

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Ostermann (30. Petersen), (45. Pydde), Vorwerk, Panser, Gontscharow, Rößler, Linke, Kanietzka, Heil, Konietzka

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30