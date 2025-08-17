Für den Gastgeber SV Großgräfendorf endete das Duell mit der TSG Wörmlitz-Böllberg am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einem 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Der SV Großgräfendorf und die TSG Wörmlitz-Böllberg haben sich am Sonntag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 3:3 (0:3).

Ben Louis Schulze traf für die TSG Wörmlitz-Böllberg in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Emir Redzhebov den Ball ins Netz (26.).

SV Großgräfendorf liegt 0:2 zurück – 26. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Großgräfendorf-Torwart nicht verhindern (31.). Der Vorsprung des TSG Wörmlitz-Böllberg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Heinel kämpfte weiter und in Minute 46 gelang Jonas Ernst endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Zehn Minuten später konnte Finn-Luca Wolf ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Konstantin Goldschmidt, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Lauchstädter zu erlangen (73.). Der SV Großgräfendorf rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSG Wörmlitz-Böllberg

SV Großgräfendorf: Deubel – Geier (31. Wolf), Tietze (31. Zänker), Bunzel (31. Weniger), Nehrkorn (42. Marggraf), Meyer, Hofmann, Goldschmidt, Ernst, Werner, Henze

TSG Wörmlitz-Böllberg: Othman – Ouedraogo (36. Reso), Redzhebov, Hajrizaj, Schulze, Moussa Diop, Abo Zamr, Knabe (68. Schulze), Löbel, Ölmez

Tore: 0:1 Ben Louis Schulze (20.), 0:2 Emir Redzhebov (26.), 0:3 Emir Redzhebov (31.), 1:3 Jonas Ernst (46.), 2:3 Finn-Luca Wolf (56.), 3:3 Konstantin Goldschmidt (73.); Schiedsrichter: Philip Bösenberg (Kabelsketal); Zuschauer: 40