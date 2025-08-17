Eine herbe Schlappe erlitt der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Blau-Weiß Dölau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 35 Zuschauern mit 0:4 (0:3).

In Minute 18 schoss Spieler Nummer 9 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 9.

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Darnell Zeug kam rein für Constantin Preuß. Auf der Gastseite sprangen Tilmann Ecke für Dionysis Kaplanidis und Johannes Richard Riedel für Timon Henze ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Spieler Nummer 9 den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (69.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt (82. Alali), Schröder, Preuß (64. Zeug), Neutag (10. Möhwald), Rosenheinrich (26. Kappen), Müller, Scharschuh, Seidel, Ruppe (82. Forisch), Silber

SV Blau-Weiß Dölau: – Kaplanidis (42. Ecke), Junghardt, Tyfko (28. Klein), Henze (46. Riedel), Nietschmann (46. Khalel), Junghahn

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35