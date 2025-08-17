Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnte sich der SV Merseburg 99 vor 37 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Döllnitz freuen.

Merseburg/MTU. Die 37 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger besiegten das Team aus Döllnitz mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Steve Harport am Ende der ersten Halbzeit, als Hendryk Kersten mit einem Strafstoß für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Merseburg noch einen drauf: In Minute 74 wurde ein weiteres Tor durch Ismail Alsaleh erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Alsaleh (Merseburg) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 3:0 verließen die Merseburger den Platz als Sieger. Der SV Merseburg 99 rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Herashchenko, Bohm (72. Alsaleh), Daoud (76. Hoffmann), Rabe (72. Reci), Ahmad (63. Idrizovic), Pietrzak, Kersten (76. Meyer), Alhussein Alramadan, Ryll, Geisler

SG Döllnitz: Petzold – Schumacher (80. Mauder), Ofiara, Trisch, Voigt (63. Mehlhose), Bültermann, Lizon, Seifert, Querfeld, Eckert, Harmatha

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37