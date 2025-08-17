Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: An diesem Wochenende hat die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den Sportring Mücheln (Flex) unterlag das Team von Ingbert Beier mit 3:8 (2:3).

Tim Luca Deckner (JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tyler Hellfayer (3.) erzielt wurde.

Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Tim Luca Deckner versenkte den Ball in Spielminute 14 noch einmal. Die Müchelner blieben ihnen auf den Fersen. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). JSG legte nochmal vor. Deckner schoss und traf in der 81. Spielminute zum dritten Mal. Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Richter traf in der 87. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Bereits eine Minute darauf konnte Richter (Mücheln) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Shoshaj, Ghriwati, Ramo, Tobor, Alhammoud (35. Alabud), Ahmetxhekaj, Ehsas, Abdullah, Rashiti, Deckner

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Hellfayer, Heine (46. Ehret), Richter, Putzer, Kunze, Kitze, Senderak, Jaskula, Büttner, Keiling (75. Bruckauf)

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20