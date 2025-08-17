Kantersieg für den SV Mertendorf: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den TSV Eintracht Lützen feiern. Vor 35 Zuschauern gewann das Team 10:0 (2:0).

Mertendorf/MTU. 10:0 (2:0) in Mertendorf: Ganze zehn Bälle hat die Mannschaft von Michael Schöppe, der SV Mertendorf, am Sonntag im Tor der Besucher aus Lützen untergebracht.

Dimitrios-Dionisios Weibezahl (SV Mertendorf e.V.) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jason Jurke den Ball ins Netz (38.).

38. Minute: SV Mertendorf mit 2:0 Vorsprung

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Mertendorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Michael Schöppe im gegnerischen Tor. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Weibezahl, den Ball erneut ins Netz zu befördern (89.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Mertendorf rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Mertendorf: Lehmann – Schumann (46. Bakhet), Schade, Jurke, Kuballa (66. Schmidt), Mehlig, Burkhardt (66. Stolze), Seyfarth, Roßner, Kusch, Weibezahl (90. Heidler)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Nadolny, Weiß, Meyer, Neidhold, Hristov, Putzer, Nadolny, Lehmann (46. Burau), Tober, Staude (86. Laufer)

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35