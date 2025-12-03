Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem überzeugenden 7:2 (5:1) ging der 1. FC Zeitz von Coach Stefan Meißner aus dem Duell mit dem Sportring Mücheln (Flex) vom Platz.

Zeitz/MTU. Der 1. FC Zeitz und der Sportring Mücheln (Flex) haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 7:2 (5:1).

Lennie Kämpfe (1. FC Zeitz) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zeitzer legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Kämpfe der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (10.).

Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Niklas Richter schoss und traf in Minute 21. Der 1. FC Zeitz ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Kämpfe verschafften ihrem Team drei weitere Tore (28., 30., 40.). Mücheln legte nochmal vor. Richter versenkte den Ball in Spielminute 55 zum zweiten Mal. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Zeitzern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Ali Abdullahi Hassan traf in der 58. Minute. Spielstand 6:2 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Philip Mike Rieger (Zeitz) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 7:2 verließen die Zeitzer den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – Sportring Mücheln (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Schubert, Rolke, Felgenträger, Kämpfe, Eckardt, Reiche, Rothe, Schröter

Sportring Mücheln (Flex): Herrmann – Kitze, Reinboth, Büttner, Marggraf, Hellfayer, Richter, Heine, Claus

Tore: 1:0 Lennie Kämpfe (2.), 2:0 Lennie Kämpfe (10.), 2:1 Niklas Richter (21.), 3:1 Lennie Kämpfe (28.), 4:1 Julius Christopher Rolke (30.), 5:1 Lennie Kämpfe (40.), 5:2 Niklas Richter (55.), 6:2 Ali Abdullahi Hassan (58.), 7:2 Philip Mike Rieger (86.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Zuschauer: 29