Die TSG Wörmlitz-Böllberg errang am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Mertendorf.

Halle/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wörmlitz haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Mertendorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Eric Conrad (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (15.). In Minute 22 schoss Ben Louis Schulze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Allasan Diouf Moussa Diop der Torschütze (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

TSG Wörmlitz-Böllberg führt nach 51 Minuten 2:0

17 Minuten nach der Pause konnte Tim Schumann (Mertendorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Mertendorf erzielen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Mertendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SV Mertendorf

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Abo Zamr, Redzhebov, Moussa Diop, Ölmez, Haase (62. Löbel), Hajrizaj, S. F. Schulze (57. Funke), B. L. Schulze, Ouedraogo

SV Mertendorf: Lehmann – Seyfarth, Burkhardt, Kuballa (46. Weibezahl), Schumann, Mehlig, Schade, Schmidt (46. Boltze), Roßner, Kusch, Jurke

Tore: 1:0 Ben Louis Schulze (22.), 2:0 Allasan Diouf Moussa Diop (51.), 2:1 Tim Schumann (62.); Schiedsrichter: Eric Conrad (Halle); Zuschauer: 25