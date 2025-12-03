Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SG Fortuna Leißling / SC Naumburg vor 28 Zuschauern gegen den TSV Eintracht Lützen mit einem überlegenen 9:0 (4:0) durch.

Weißenfels/MTU. Die Naumburger haben am Sonntag dem Gegner aus Lützen überlegene neun Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 9:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Spieler Nummer 6 (SG Fortuna Leißling / SC Naumburg) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Spieler Nummer 10 den Ball ins Netz (18.).

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Lützener. Spielstand 8:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Spieler Nummer 17, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:0 auszubauen (87.). Die Naumburger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – TSV Eintracht Lützen

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

TSV Eintracht Lützen: Bui – Neidhold, Putzer, Meyer, Staude, Weiß, Pretzsch, Tober, Nadolny, Nadolny, Hristov

Tore: 1:0 (10.), 2:0 (18.), 3:0 (25.), 4:0 (31.), 5:0 (57.), 6:0 (62.), 7:0 (73.), 8:0 (78.), 9:0 (87.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 28