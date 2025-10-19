Der Sportring Mücheln (Flex) erzielte am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 35 Zuschauern einen klaren 7:4 (3:1)-Sieg gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 7:4 (3:1).

Lennert Damian Büttner (Sportring Mücheln e.V. (Flex)) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Anthony Ehret den Ball ins Netz.

Dann konnte Mücheln noch einen Erfolg einsacken. Lennert Damian Büttner traf in der 43. Spielminute zum zweiten Mal. Die TSG Wörmlitz-Böllberg war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Taylor Kitze schoss und traf in der 70. Spielminute. Es wollte den Müchelnern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Ben Louis Schulze schoss und traf in der 75. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Ölmez (77.). Gleichstand. Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Ehret schoss und traf in der 84. Minute, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Unmittelbar darauf gelang es Niklas Richter, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Büttner, Kitze, Ehret, Marggraf (60. Bruckauf), Heine, Richter, Schiek, Senderak, Jaskula, Reinboth

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Schulze, Ouedraogo, Löbel, Redzhebov, Ölmez (88. Haase), Reso, Hajrizaj, Funke, Moussa Diop

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35