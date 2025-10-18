Eine Niederlage für die SG Union Sandersdorf besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (0:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Philipp Heller das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (39.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sandersdorfer revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Louis Walter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In der 80. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Emilio Stobbe, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Halberstädter Team den Sieg zu verschaffen (90.+2). Die Sandersdorfer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Walter (87. Koto'o Djouokou), Choschnau, Stashenko (46. Wonneberger), Scheibe (72. Brunner), Nakano, Schnabel, Hamella, Farkas (72. Sauer), Mehnert, Sponholz

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Ertmer (73. Huber), Hujdurovic (81. Zeidler), Boateng (58. Klaschka), Hackethal, Heller, Rust, Heinrich, Grzega, Stobbe, Kohn

Tore: 0:1 Philipp Heller (5.), 1:1 Louis Walter (52.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+2); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Lars Albert, Louis Kehl; Zuschauer: 89