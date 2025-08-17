Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 10:0 (2:0) fegte die Mannschaft des SV Mertendorf den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Spielfeld.

Mertendorf/MTU. 10:0 (2:0) in Mertendorf: Ganze zehn Bälle hat das Team von Michael Schöppe, der SV Mertendorf, am Sonntag im Tor der Besucher aus Lützen untergebracht.

Es waren schon 34 Minuten des Spiels vergangen, als Dimitrios-Dionisios Weibezahl für Mertendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Jason Jurke (38.) erzielt wurde.

SV Mertendorf führt in Minute 38 mit 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. kassierte einmal Gelb. Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Lützener. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Weibezahl (Mertendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Mertendorfer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Mertendorf: Lehmann – Schumann (46. Bakhet), Kuballa (66. Schmidt), Seyfarth, Weibezahl (90. Heidler), Burkhardt (66. Stolze), Schade, Kusch, Jurke, Mehlig, Roßner

TSV Eintracht Lützen: Bui – Putzer, Nadolny, Weiß, Nadolny, Meyer, Tober, Staude (86. Laufer), Neidhold, Hristov, Lehmann (46. Burau)

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35