Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erreichte der Heimverein 1. FC Zeitz gegen die SG Döllnitz ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Zeitz/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der 1. FC Zeitz und die SG Döllnitz am Sonntag 2:2 (0:0) getrennt.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Julius Christopher Rolke (1. FC Zeitz) netzte in der 10. Minute der zweiten Halbzeit (55.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Lio Xavier Ofiara den Ball ins Netz.

1:1 für 1. FC Zeitz und SG Döllnitz – 75. Minute

Unentschieden. Zeitzs Lennie Kämpfe konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Döllnitz e.V. steckte einmal Gelb ein. Der 1. FC Zeitz hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Meißner.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Mika Ben Bültermann den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Schkopauer Team errang (85.). In Spielminute 91 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Döllnitz

1. FC Zeitz: Pechmann – Thäle (66. Abdullahi Hassan), Reiche (24. Medovkin), Müller (60. Eckardt), Felgenträger, Rolke, Schubert, Kämpfe, Rothe

SG Döllnitz: Petzold – Voigt, Querfeld, Lizon, Eckert, Seifert (30. Trisch), Harmatha, Ofiara, Bültermann

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (55.), 1:1 Lio Xavier Ofiara (75.), 2:1 Lennie Kämpfe (78.), 2:2 Mika Ben Bültermann (85.); Schiedsrichter: Ralf Hoffmann (Kretzschau); Zuschauer: 38