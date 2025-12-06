Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der VfB 1921 Krieschow vor 186 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Kolkwitz/MTU. Die 186 Besucher auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kolkwitz besiegten das Team aus Stendal mit 4:1 (2:1) souverän.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Jannis Fuchs das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Andy Hebler (14.) erzielt wurde.

VfB 1921 Krieschow in Minute 14 2:0 in Führung

Es lief nicht gut für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 gelang es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Miguel Pereira Rodrigues den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (81.). Damit war der Triumph der Kolkwitz gesichert. In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Bittroff, Raak (73. Zurawsky), Pereira Rodrigues, Dreßler (46. Knechtel), Seibt (61. Michalski), Hebler (73. Stephan), Grimm, Fuchs, Pahlow (84. Zizka), Gerstmann

1. FC Lok Stendal: Poser – Stark, Schaarschmidt, Schleicher, Knoblich (80. Konieczny), Kaschlaw, Masuth (85. Kovalov), Witte (70. Pfeiffer), Schulze (70. Ilchenko), Scheffler, Mahrhold (70. Matiiv)

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186