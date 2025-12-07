Dem SV 51 Langenapel gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den TuS Wahrburg mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 52 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 52 Besuchern auf dem Sportplatz Langenapel geboten. Die Salzwedeler waren den Gästen aus Wahrburg mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Marcel Peters (SV 51 Langenapel) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 51 Langenapel steckte einmal Gelb ein (69.). Der TuS Wahrburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Marx. Die Salzwedeler legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Peters der Torschütze (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

76. Minute: SV 51 Langenapel in Führung dank Doppelpack von Marcel Peters – 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der TuS Wahrburg steckte noch zweimal Gelb ein.

Am Ende des Duells sollte es dem SV 51 Langenapel noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Florian Roese den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (90.+4). Damit war der Erfolg der Salzwedeler entschieden. Der SV 51 Langenapel sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – TuS Wahrburg

SV 51 Langenapel: Schmidt – Roloff, Stolz, Bromann (81. Kamga Kamno), Afanasew (79. Neuling), Peters, Beneke (46. Pokorny), Vierke, Meyer, Schulz, Roese

TuS Wahrburg: Schmidt – Wennrich, Schnee (62. Klipp), Assmann, Werle (81. Wennrich), Heim, Schlegel, Rundstedt, Burghard, Radelhof, Salemski (46. Schulz)

Tore: 1:0 Marcel Peters (24.), 2:0 Marcel Peters (76.), 3:0 Florian Roese (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Marius Malecki; Zuschauer: 52