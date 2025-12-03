Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Mertendorf heimste die TSG Wörmlitz-Böllberg am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 25 Besuchern auf dem Sportplatz Wörmlitz geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Mertendorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Eric Conrad (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (15.). Ben Louis Schulze (TSG Wörmlitz-Böllberg) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Wörmlitz-Böllberg noch einen drauf: In Minute 51 wurde das zweite Tor durch Allasan Diouf Moussa Diop erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

TSG Wörmlitz-Böllberg baut Vorsprung auf 2:0 aus – 51. Minute

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach der Pause gelang es Tim Schumann, den Ball ins Netz zu befördern und den Mertendorfern noch ein Tor zu verschaffen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Mertendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SV Mertendorf

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Ouedraogo, Moussa Diop, S. F. Schulze (57. Funke), Hajrizaj, Redzhebov, Ölmez, Abo Zamr, B. L. Schulze, Haase (62. Löbel)

SV Mertendorf: Lehmann – Mehlig, Kusch, Schmidt (46. Boltze), Schumann, Seyfarth, Kuballa (46. Weibezahl), Roßner, Jurke, Burkhardt, Schade

Tore: 1:0 Ben Louis Schulze (22.), 2:0 Allasan Diouf Moussa Diop (51.), 2:1 Tim Schumann (62.); Schiedsrichter: Eric Conrad (Halle); Zuschauer: 25