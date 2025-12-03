Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem beeindruckenden 7:2 (5:1) ging der 1. FC Zeitz von Coach Stefan Meißner aus dem Duell mit dem Sportring Mücheln (Flex) vom Platz.

Zeitz/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der 1. FC Zeitz und der Sportring Mücheln (Flex) am Sonntag 7:2 (5:1) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Lennie Kämpfe das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde – wieder durch Kämpfe (10.).

Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Niklas Richter traf in Minute 21. Brenzlich wurde die Situation für die Zeitzer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:1. Kämpfe verschafften ihrem Team drei weitere Tore (28., 30., 40.). Mücheln legte nochmal vor. Richter traf in Minute 55 noch einmal. Brenzlich wurde es für die Zeitzer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 6:2 aus. Ali Abdullahi Hassan traf in Spielminute 58. Spielstand 6:2 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Philip Mike Rieger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:2 zu festigen (86.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – Sportring Mücheln (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Rolke, Felgenträger, Reiche, Kämpfe, Schröter, Schubert, Eckardt, Rothe

Sportring Mücheln (Flex): Herrmann – Marggraf, Hellfayer, Reinboth, Büttner, Claus, Richter, Kitze, Heine

Tore: 1:0 Lennie Kämpfe (2.), 2:0 Lennie Kämpfe (10.), 2:1 Niklas Richter (21.), 3:1 Lennie Kämpfe (28.), 4:1 Julius Christopher Rolke (30.), 5:1 Lennie Kämpfe (40.), 5:2 Niklas Richter (55.), 6:2 Ali Abdullahi Hassan (58.), 7:2 Philip Mike Rieger (86.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Zuschauer: 29