Kantersieg für die SG Döllnitz: Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) einfahren. Vor 37 Zuschauern gewann das Team 10:0 (6:0).

Schkopau/MTU. Die Schkopauer haben am Samstag dem Gegner aus JSG überlegene zehn Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 10:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Levin Taylor Querfeld für Döllnitz traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Oskar Voigt den Ball ins Netz (5.).

SG Döllnitz führt nach 5 Minuten 2:0

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die JSGer. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Karl Niclas Trisch traf gleich mehrmals – in Minute 13 und 25, Paul Seifert in Minute 35, Lio Xavier Ofiara zweimal in Minute 44 und 51, Levin Taylor Querfeld in Minute 58 und Mika Ben Bültermann in Minute 70. Spielstand 9:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Trisch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Schkopauer aber nicht mehr wettmachen. Die SG Döllnitz hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

SG Döllnitz: Petzold – Harmatha, Bültermann, Trisch, Lizon, Querfeld, Voigt (29. Ofiara), Seifert, Eckert

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Alhammoud, Deckner, Ehsas, Azab, Alabud, Ghriwati (45. Darwish), Abdullah, Ramo

Tore: 1:0 Levin Taylor Querfeld (2.), 2:0 Oskar Voigt (5.), 3:0 Karl Niclas Trisch (13.), 4:0 Karl Niclas Trisch (25.), 5:0 Paul Seifert (35.), 6:0 Lio Xavier Ofiara (44.), 7:0 Lio Xavier Ofiara (51.), 8:0 Levin Taylor Querfeld (58.), 9:0 Mika Ben Bültermann (70.), 10:0 Karl Niclas Trisch (90.); Schiedsrichter: Kai Gebhardt (Schkopau/ OT Ermlitz); Zuschauer: 37