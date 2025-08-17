Eine deutliche Schlappe erlitt die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Sportring Mücheln (Flex). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 20 Zuschauern mit 3:8 (2:3).

Weißenfels/MTU. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und der Sportring Mücheln (Flex) haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:8 (2:3).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Tim Luca Deckner für JSG traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tyler Hellfayer (3.) erzielt wurde.

Gleichstand. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Tim Luca Deckner versenkte den Ball in Spielminute 14 noch einmal. So einfach ließen sich die Müchelner aber nicht abhängen. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). JSG legte nochmal vor. Deckner schoss und traf in Minute 81 ein weiteres Mal. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Müchelner aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Richter schoss und traf in der 87. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Bereits eine Minute darauf konnte Richter (Mücheln) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die JSGer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Ramo, Abdullah, Ahmetxhekaj, Rashiti, Ghriwati, Deckner, Shoshaj, Tobor, Alhammoud (35. Alabud), Ehsas

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Heine (46. Ehret), Büttner, Keiling (75. Bruckauf), Jaskula, Kitze, Putzer, Hellfayer, Richter, Kunze, Senderak

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20