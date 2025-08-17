Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber 1. FC Zeitz vor 33 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem souveränen 9:1 (2:0) durch.

Zeitz/MTU. Gleich neunmal hat der 1. FC Zeitz am Sonntag gegen die Gegner aus Langendorf/Zorbau eingenetzt. 9:1 (2:0) für die Zeitzer.

Paul Schubert traf für den 1. FC Zeitz in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Yaroslav Medovkin den Ball ins Netz.

36. Minute: 1. FC Zeitz liegt mit 2:0 vorne

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz kassierte einmal Gelb. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Tyler Uwe Palkowitsch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es sah nicht gut aus für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu retten, das Match war jedoch verloren. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Schon drei Spielminuten später konnte Kämpfe (Zeitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 9:1 gingen die Zeitzer als Sieger vom Platz. Die Zeitzer sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Rolke, Medovkin (58. Pfützner), Rothe, Michel, Thäle, Eckardt (46. Müller), Schubert (46. Flesch), Kämpfe, Reiche, Felgenträger (69. Ivanovski)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Rößler, Ostermann, Panser, Keil, Linke, Vorwerk, Heil, Gontscharow (85. Richter), Petersen (34. Pydde), Konietzka (79. Sittner)

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33