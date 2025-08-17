Eine bittere Schlappe erlitt die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den Sportring Mücheln (Flex). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 20 Zuschauern mit 3:8 (2:3).

Weißenfels/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und der Sportring Mücheln (Flex) ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:8 (2:3).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Tim Luca Deckner für JSG traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tyler Hellfayer (3.) erzielt wurde.

1:1. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Tim Luca Deckner versenkte den Ball in der 14. Spielminute zum zweiten Mal. So leicht ließen sich die Müchelner aber nicht abhängen. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). JSG legte nochmal vor. Deckner traf in der 81. Spielminute ein weiteres Mal. Eine echte Gefahr erwuchs den Müchelnern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Richter traf in Spielminute 87 zum dritten Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Richter, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die JSGer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Shoshaj, Rashiti, Ghriwati, Alhammoud (35. Alabud), Deckner, Abdullah, Ramo, Tobor, Ahmetxhekaj, Ehsas

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Jaskula, Heine (46. Ehret), Senderak, Büttner, Hellfayer, Kunze, Richter, Kitze, Keiling (75. Bruckauf), Putzer

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20