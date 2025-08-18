Nach acht Siegen in den bisherigen acht Testspielen präsentiert sich der SC Magdeburg am Mittwochabend seinen Fans in der Getec-Arena. Und in eigener Halle soll gegen Stuttgart natürlich mit dem 9. Sieg die Testspielserie abgeschlossen werden.

Im Wohnzimmer sollen für den SCM alle neune her

Beim Wartburg-Cup in Eisenach gab es beim SC Magdeburg nur zufriedene Gesichter.

Magdeburg - Erst die Sachsen-Anhalt-Tour, dann auch zum Teambuilding in die Schweiz und am vergangenen Wochenende beim Wartburg-Cup in Eisenach – die Handballer des SC Magdeburg waren in der Vorbereitung ordentlich unterwegs. Insgesamt absolvierten die Grün-Roten acht Testspiele, die auch allesamt gewonnen wurden. Die dabei erzielten 291 Tore, im Schnitt also 36 pro Partie, sind zwar nicht überzubewerten, zeigen aber schon, dass es in der Offensive richtig gut läuft. Und die nur 206 Gegentore, im Schnitt also gerade mal 26, sind angesichts von Gegnern wie Hannover, Lemgo und zwei dänischen Erstligisten auch bemerkenswert.