Eine bittere Schlappe erlitt die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den Sportring Mücheln (Flex). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 20 Zuschauern mit 3:8 (2:3).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Tim Luca Deckner für JSG traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tyler Hellfayer (3.) erzielt wurde.

Unentschieden. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Tim Luca Deckner traf in Minute 14 noch einmal. Die Müchelner nahmen aber nochmal Anlauf. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). JSG legte nochmal vor. Deckner versenkte den Ball in Minute 81 noch einmal. Gefährlich wurde die Situation für die Müchelner nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:7. Richter versenkte den Ball in Minute 87 noch einmal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Richter, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSGer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Ahmetxhekaj, Alhammoud (35. Alabud), Ehsas, Deckner, Rashiti, Shoshaj, Abdullah, Tobor, Ramo, Ghriwati

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Putzer, Heine (46. Ehret), Keiling (75. Bruckauf), Jaskula, Richter, Kitze, Hellfayer, Senderak, Büttner, Kunze

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20