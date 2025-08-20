Eine Niederlage für den VFC Plauen besiegelte den 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Berliner SC mit 2:3 (1:2).

Plauen/MTU. Am Samstag haben sich der VFC Plauen und der Berliner SC ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:2).

Mirac Balsüzen (Berliner SC) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Spieler Nummer 9 (12.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und Berliner SC – 12. Minute

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein. Tor Nummer drei schoss Lennox Thormann für Berlin (35.). Es blieb spannend. Elias Burdusudis traf für Plauen (71). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Thormann den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Berlin sicherte (90.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Berliner SC

VFC Plauen: Teufel – Schulz, Plank, Petzold, Tiepner (84. Blank), Burdusudis, Liebig, Wunderlich (46. Zapf)

Berliner SC: Ahmad – Balsüzen (63. Munajjed), Rehfeld, Dogan, Thormann, Koomson (78. Waldeck), Okpalaike (83. Lorenz), Gültekin (78. Zhu)

Tore: 0:1 Mirac Balsüzen (4.), 1:1 (12.), 1:2 Lennox Thormann (35.), 2:2 Elias Burdusudis (71.), 2:3 Lennox Thormann (90.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Marc Jünger, Daniel Dommer; Zuschauer: 62