  4. Ergebnis 6. Spieltag: Knapper Erfolg: SV Mertendorf gewinnt 1:0 gegen SV Merseburg 99

Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SV Merseburg 99 heimste der SV Mertendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Aktualisiert: 28.09.2025, 18:51

Mertendorf/MTU. Auf dem Sportplatz haben 50 Zuschauer am Sonntag das Match zwischen dem SV Mertendorf und dem SV Merseburg 99 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr
  • Austragungsort: Mertendorf
  • Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
  • Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Schade, Jurke, Mehlig, Burkhardt, Seyfarth, K. Kuballa, Roßner (83. Bakhet), Kusch, Schumann (65. Schmidt), T. K. Kuballa (44. Weibezahl)
SV Merseburg 99: Mehovic – Bohm (62. Alsaleh), Alhussein Alramadan, Idrizovic, Ahmad, Alhussein Alramadan, Kersten (75. Hoffmann), Ryll, Herashchenko (46. Pietrzak), Geisler, Daoud (75. Reci)
Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50