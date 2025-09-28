Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SV Merseburg 99 heimste der SV Mertendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Mertendorf/MTU. Auf dem Sportplatz haben 50 Zuschauer am Sonntag das Match zwischen dem SV Mertendorf und dem SV Merseburg 99 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Schade, Jurke, Mehlig, Burkhardt, Seyfarth, K. Kuballa, Roßner (83. Bakhet), Kusch, Schumann (65. Schmidt), T. K. Kuballa (44. Weibezahl)

SV Merseburg 99: Mehovic – Bohm (62. Alsaleh), Alhussein Alramadan, Idrizovic, Ahmad, Alhussein Alramadan, Kersten (75. Hoffmann), Ryll, Herashchenko (46. Pietrzak), Geisler, Daoud (75. Reci)

Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50