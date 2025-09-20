Einen 5:4 (2:4)-Heimsieg gegen den SV Großgräfendorf fuhr der 1. FC Zeitz am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Zeitz/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf am Samstag 5:4 (2:4) getrennt.

Nach nur 15 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Moritz Hofmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Lauchstädter konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Lennie Kämpfe der Torschütze (19.).

1:1 für 1. FC Zeitz und SV Großgräfendorf – 19. Minute

Gleichstand. Der SV Großgräfendorf konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jonas Henze versenkte den Ball in Spielminute 26, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). So leicht ließen sich die Zeitzer nicht abhängen. Julius Christopher Rolke schoss und traf in der 38. Spielminute, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Bereits vier Spielminuten später konnte Ali Abdullahi Hassan (Zeitz) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zeitzer Elf erzielen (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der 1. FC Zeitz sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Schröter (47. Abdullahi Hassan), Rieger, Felgenträger, Brausch (24. Eckardt), Rolke, Thäle (30. Flesch), Kämpfe, Müller, Rothe, Medovkin

SV Großgräfendorf: Deubel – Ernst, Weniger, Werner, Henze, Uhlmann (57. Wolf), Hofmann, Meyer (30. Goldschmidt), Geier, Bunzel (84. Lautenschläger), Tietze

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35