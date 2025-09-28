In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Wochenende eine üble Pleite gegen den Sportring Mücheln (Flex) und ging 0:19 (0:8) vom Platz.

Zorbau/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Andreas Hauck hat am Sonntag vor 29 Zuschauern auf dem Sportplatz ganze neunzehn Bälle kassiert. Die Partie endete 0:19 (0:8).

Gleich nach dem Anstoß schoss Lennert Damian Büttner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Adrian Senderak (5.) erzielt wurde.

Minute 5: SG Langendorf/Zorbau (Flex) 0:2 im Hintertreffen

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Weißenfelser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. 17 Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Senderak traf in Minute 15, Büttner in Minute 20, Niklas Richter viermal in Minute 23, 32, 35 und 41, Lennert Damian Büttner in Minute 52, Tim Putzer zweimal in Minute 53 und 55 und Niklas Richter in Minute 87. Spielstand 18:0 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Schon drei Spielminuten darauf konnte Putzer (Mücheln) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Langendorf/Zorbau (Flex) – Sportring Mücheln (Flex)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Petersen, Gontscharow, Vorwerk (11. Pydde), Panser, Linke, Ostermann, Kanietzka, (30. Richter)

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Marggraf (30. Putzer), Reinboth, Richter (88. Heine), Hellfayer, Jaskula, Kitze (39. Schiek), Büttner (59. Herrmann), Senderak

Tore: 0:1 Lennert Damian Büttner (2.), 0:2 Adrian Senderak (5.), 0:3 Adrian Senderak (15.), 0:4 Lennert Damian Büttner (20.), 0:5 Niklas Richter (23.), 0:6 Niklas Richter (32.), 0:7 Niklas Richter (35.), 0:8 Niklas Richter (41.), 0:9 Lennert Damian Büttner (52.), 0:10 Tim Putzer (53.), 0:11 Tim Putzer (55.), 0:12 Adrian Senderak (62.), 0:13 Ricci Herrmann (64.), 0:14 Tyler Hellfayer (70.), 0:15 Adrian Senderak (75.), 0:16 Ricci Herrmann (76.), 0:17 Ricci Herrmann (79.), 0:18 Niklas Richter (87.), 0:19 Tim Putzer (90.); Schiedsrichter: Patrick Hoffmann (Freyburg OT Weischütz); Zuschauer: 29