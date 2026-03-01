Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SV Großgräfendorf vor 30 Zuschauern gegen den TSV Eintracht Lützen mit einem überragenden 6:0 (4:0) durch.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. 6:0 (4:0) in Großgräfendorf: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Maik Heinel, der SV Großgräfendorf, am Sonntag im Tor der Gegner aus Lützen untergebracht.

Jonas Henze traf für den SV Großgräfendorf in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Kevin Nadolny baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (24.).

SV Großgräfendorf führt nach 24 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Lauchstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maik Heinel im gegnerischen Tor. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Lauchstädter durch Auswechslung nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Darren Marggraf ersetzte Jonas Henze und Max Zänker kam rein für Finn-Luca Wolf. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Darren Marggraf den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 verfestigte (66.). Damit war der Sieg der Lauchstädter entschieden. Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Großgräfendorf sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Wolf (63. Zänker), Henze (63. Marggraf), Werner, Weniger, Geier (74. Lautenschläger), Ernst, Meyer (83. Hofmann), Uhlmann

TSV Eintracht Lützen: Bui – Hristov, Pretzsch, Weiß, Nadolny, Burau, Putzer, Nadolny, Neidhold (23. Tober)

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30