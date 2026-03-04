SCM-Torwart gegen Barcelona immer besonders stark. Auch heute will der Spanier seinen künftigen Club in der Champions League wieder zur Verzweiflung bringen.

Sergey Hernandez kam vor drei Jahren von Benfica Lissabon zum SC Magdeburg. Im Sommer wechselt der Top-Torwart zum FC Barcelona.

Magdeburg - Spätestens als Sergey Hernandez beim letzten Heimspiel des SC Magdeburg gegen den FC Barcelona mit 18 Paraden und einer Quote von 45 Prozent dafür sorgte, dass sein Team im November 2024 über ein 28:23 jubeln konnte, dürfte für die Katalanen klar gewesen sein, diesen Torwart zu verpflichten. Und inzwischen ist klar, dass er in der nächsten Saison bei Barca zwischen den Pfosten stehen wird.