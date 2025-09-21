Dem SV Merseburg 99 glückte es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, den TSV Eintracht Lützen mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 45 Zuschauer waren live dabei.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Merseburger waren den Gästen aus Lützen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steve Harport, als Tim Pietrzak für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Minute 90+2: SV Merseburg 99 liegt mit 2:0 vorne

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TSV Eintracht Lützen steckte einmal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Merseburg 99 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Hendryk Kersten (Merseburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+2). Mit 2:0 gingen die Merseburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Pietrzak (46. Degenhardt), Geisler, Herashchenko (63. Vollenweider), Daoud (63. Hoffmann), Alsaleh (46. Idrizovic), Rabe, Kersten, Ahmad, A. Alhussein Alramadan, Y. Alhussein Alramadan (46. Reci)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Weiß, Hristov, Nadolny, Nadolny, Lehmann (46. Pretzsch), Riedel, Tober, Putzer, Staude, Neidhold

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45