Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV durfte sich der SV Merseburg 99 vor 37 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Döllnitz freuen.

Merseburg/MTU. Die 37 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen das Team aus Döllnitz mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Steve Harport vor: In der 37. Spielminute schoss Hendryk Kersten mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Merseburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Ismail Alsaleh der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

SV Merseburg 99 führt nach 74 Minuten 2:0

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Alsaleh den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (82.). Damit war der Erfolg der Merseburger gesichert. Die Merseburger sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Ryll, Ahmad (63. Idrizovic), Daoud (76. Hoffmann), Bohm (72. Alsaleh), Herashchenko, Kersten (76. Meyer), Geisler, Pietrzak, Alhussein Alramadan, Rabe (72. Reci)

SG Döllnitz: Petzold – Seifert, Schumacher (80. Mauder), Voigt (63. Mehlhose), Ofiara, Trisch, Lizon, Eckert, Harmatha, Querfeld, Bültermann

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37