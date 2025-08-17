Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV durfte sich der SV Merseburg 99 vor 37 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Döllnitz freuen.

Merseburg/MTU. Die 37 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger besiegten die Gäste aus Döllnitz mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Steve Harport vor: In der 37. Spielminute schoss Hendryk Kersten mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Merseburger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Ismail Alsaleh der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

74. Minute: SV Merseburg 99 mit 2:0 Vorsprung

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Alsaleh (Merseburg) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 3:0 gingen die Merseburger als Sieger vom Platz. Der SV Merseburg 99 rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Ryll, Daoud (76. Hoffmann), Pietrzak, Bohm (72. Alsaleh), Geisler, Alhussein Alramadan, Kersten (76. Meyer), Rabe (72. Reci), Herashchenko, Ahmad (63. Idrizovic)

SG Döllnitz: Petzold – Ofiara, Eckert, Bültermann, Voigt (63. Mehlhose), Trisch, Schumacher (80. Mauder), Harmatha, Querfeld, Lizon, Seifert

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37