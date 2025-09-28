Der SV Mertendorf errang am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Merseburg 99.

SV Mertendorf sichert sich knappen Sieg gegen SV Merseburg 99 mit 1:0

Mertendorf/MTU. Auf dem Sportplatz haben 50 Fußballfans am Sonntag das Match zwischen dem SV Mertendorf und dem SV Merseburg 99 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt, Roßner (83. Bakhet), Seyfarth, Schade, Mehlig, T. K. Kuballa (44. Weibezahl), Jurke, Schumann (65. Schmidt), K. Kuballa, Kusch

SV Merseburg 99: Mehovic – Ahmad, Idrizovic, Geisler, Kersten (75. Hoffmann), Alhussein Alramadan, Herashchenko (46. Pietrzak), Ryll, Bohm (62. Alsaleh), Alhussein Alramadan, Daoud (75. Reci)

Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50