Ergebnis 6. Spieltag SV Mertendorf sichert sich knappen Sieg gegen SV Merseburg 99 mit 1:0

Der SV Mertendorf errang am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Merseburg 99.

Aktualisiert: 29.09.2025, 18:50

Mertendorf/MTU. Auf dem Sportplatz haben 50 Fußballfans am Sonntag das Match zwischen dem SV Mertendorf und dem SV Merseburg 99 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr
  • Austragungsort: Mertendorf
  • Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
  • Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt, Roßner (83. Bakhet), Seyfarth, Schade, Mehlig, T. K. Kuballa (44. Weibezahl), Jurke, Schumann (65. Schmidt), K. Kuballa, Kusch
SV Merseburg 99: Mehovic – Ahmad, Idrizovic, Geisler, Kersten (75. Hoffmann), Alhussein Alramadan, Herashchenko (46. Pietrzak), Ryll, Bohm (62. Alsaleh), Alhussein Alramadan, Daoud (75. Reci)
Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50