Ergebnis 1. Spieltag 0:2 – SV Union Heyrothsberge verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen MTV 1887 Welsleben
Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Sonntag war die SV Union Heyrothsberge gegenüber dem MTV 1887 Welsleben machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.
Biederitz/MTU. Vor 34 Zuschauern hat sich das Team von Dirk Hoffmann mit 0:2 (0:1) gegen Welsleben geschlagen geben müssen.
Jan Luca Filax (MTV 1887 Welsleben) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Biederitz
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 1
47. Minute: SV Union Heyrothsberge liegt 0:2 zurück
Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Fynn-Luca Wagner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (47.). Damit war der Sieg der Welsleber entschieden. In Spielminute 80 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge rutschte auf Platz zehn.
Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MTV 1887 Welsleben
SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Karmrodt, Felter, Sensenschmidt, Kadriu, Ursu, Ziemann, Irps (32. Hrachowitz), Montag, Hanke, Hobohm
MTV 1887 Welsleben: Neubert – Wagner, Richter, Bernau (46. Gloria), Brych, Hellige, Al-Alwan, Brych (36. Holm), Filax, Löbel, Marx
Tore: 0:1 Jan Luca Filax (15.), 0:2 Fynn-Luca Wagner (47.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 34