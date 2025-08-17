Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Sonntag war die SV Union Heyrothsberge gegenüber dem MTV 1887 Welsleben machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

0:2 – SV Union Heyrothsberge verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen MTV 1887 Welsleben

Biederitz/MTU. Vor 34 Zuschauern hat sich das Team von Dirk Hoffmann mit 0:2 (0:1) gegen Welsleben geschlagen geben müssen.

Jan Luca Filax (MTV 1887 Welsleben) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

47. Minute: SV Union Heyrothsberge liegt 0:2 zurück

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Fynn-Luca Wagner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (47.). Damit war der Sieg der Welsleber entschieden. In Spielminute 80 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MTV 1887 Welsleben

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Karmrodt, Felter, Sensenschmidt, Kadriu, Ursu, Ziemann, Irps (32. Hrachowitz), Montag, Hanke, Hobohm

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Wagner, Richter, Bernau (46. Gloria), Brych, Hellige, Al-Alwan, Brych (36. Holm), Filax, Löbel, Marx

Tore: 0:1 Jan Luca Filax (15.), 0:2 Fynn-Luca Wagner (47.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 34