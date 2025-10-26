Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 20 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Arminia Magdeburg II.

Biederitz/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Ben Wehnert (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

SV Union Heyrothsberge in Minute 82 2:0 in Führung

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Arminia Magdeburg II musste einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Moritz Leonard Hanke den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (82.). Damit war der Sieg der Biederitzer entschieden. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Wehnert (81. Wagner), Skrzypszok, Hrachowitz (77. Felter), Schneider, Hanke, Karmrodt, Slodowski (13. Hobohm), Ursu (87. Irps), Montag, Ziemann

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Ahmed, Diener (46. Krühne-Ploetz), Ellebrecht, Abou Rawash, Chwoika, Berisha, Lang, Mohammed (46. Osterloh), Thürnagel (46. Truong), Kreuter

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20