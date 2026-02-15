Für den Gastgeber Union 1861 Schönebeck endete das Duell mit dem Roter Stern Sudenburg am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Schönebeck/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich die Union 1861 Schönebeck und der Roter Stern Sudenburg am Sonntag 2:2 (2:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Ludwig Ziepert für Schönebeck traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Hans Michaelis den Ball ins Netz (6.).

Union 1861 Schönebeck führt mit 2:0 – 6. Minute

Stern lag 2:0 zurück. In Minute 14 jedoch wendete sich das Blatt: Ibrahim Alkhalaf startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 12

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. kassierte einmal Gelb. Die Union 1861 Schönebeck e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von David Meinecke.

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Spieler Nummer 9, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erlangen (71.). In Spielminute 81 handelte sich die Union 1861 Schönebeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Roter Stern Sudenburg

Union 1861 Schönebeck: – Michaelis (34. Köhler), Staufenbiel, Heise, Böhm, Wölfer, Helmel (75. Hamidi), Helge (46. Behrends), Schulze, Ziepert (27. Kenfouo Songong), Schaff

Roter Stern Sudenburg: – Aaraj, Zen Al Abeden, Mohieddin, (59. Abdiwahaab), Elze, Alkhalaf, Thapa, Fasou, Kuhlmey

Tore: 1:0 Ludwig Ziepert (2.), 2:0 Hans Michaelis (6.), 2:1 Ibrahim Alkhalaf (14.), 2:2 (71.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 10