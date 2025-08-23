Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 127 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:1)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 127 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 4:1 (1:1) gegen die Gäste aus Barleben durch.

In Minute 13 schoss Pascal Pannier das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Aber die Barleber gaben sich nicht so leicht geschlagen: Acht Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Steve Röhl erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel BSV Halle-Ammendorf gegen FSV Barleben 1911 e. V. – 37. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. musste einmal Gelb hinnehmen. Dominic Winkler traf für Halle-Ammendorf in Minute 54 und Pascal Pannier in Minute 67. Spielstand 3:1 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Pannier den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (90.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. Der BSV Halle-Ammendorf rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – FSV Barleben 1911 e. V.

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Englich, Pannier, Schmitz, Schubert, Hoffmann (87. Hartmann), Winkler (73. Piontek), Meyer (86. Schöneck), Hotopp, Agwu (73. Bergmann), Niesel

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Potyka (68. Von Der Gönne), Röhl (77. Eichholz), Hauer, Gruner, Schäfer (62. Koch), Duda, Jespersen, Pung (55. Zander), Lohse (77. Wasylyk), Fröhlich

Tore: 1:0 Pascal Pannier (13.), 1:1 Steve Röhl (37.), 2:1 Dominic Winkler (54.), 3:1 Pascal Pannier (67.), 4:1 Pascal Pannier (90.); Zuschauer: 127