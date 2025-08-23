Dem SV Blau-Weiß Zorbau gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB 1906 Sangerhausen mit 4:2 (3:2) zu besiegen. 87 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zorbau/MTU. Der SV Blau-Weiß Zorbau und der VfB 1906 Sangerhausen haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 4:2 (3:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Nikita Bondarenko für Zorbau traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Bondarenko den Ball ins Netz (15.).

Tor Nummer drei schoss Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen (21.). Es blieb spannend. Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) und Oleksandr Maier (Zorbau) trafen in Minute 30 und 40. Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Dennis Omerovic wurde für Elisio Gomes Da Silva eingesetzt und Branden Garrett Stelmak für Maurice Engl. Auf der Gastseite räumten Danny Schulz für Patrick Olbricht und Gabriel Edgar Schneider für Max Hennig den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Olavio Fernandes De Pinho Gomes, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:2 auszubauen (90.+2). Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB 1906 Sangerhausen

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Gomes Da Silva (65. Omerovic), B. Strauchmann, Bondarenko, Hatim, Beer, Engl (80. Stelmak), Maier (85. De Pinho Gomes), Neuhaus, Tsipi, Seidel

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Wagenhaus (86. Reiber), Sonnenberg, Husung (76. Stöhr), Hildebrandt, Kern, Schulz (63. Olbricht), Worch, Schäffner, Weick, Schneider (63. Hennig)

Tore: 1:0 Nikita Bondarenko (6.), 2:0 Nikita Bondarenko (15.), 2:1 Kevin-Eugenio Schäffner (21.), 2:2 Kevin-Eugenio Schäffner (30.), 3:2 Oleksandr Maier (40.), 4:2 Olavio Fernandes De Pinho Gomes (90.+2); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 87