Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II errangen Daniel Stechhahn und sein Team JSG Wernigerode gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 8:4 (4:2) wider.

Gleich nach Spielstart schoss Erik-Nikolas Franke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Clayton Stechhahn den Ball ins Netz (18.).

Es stand Unentschieden. Die JSG Wernigerode konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Clayton Stechhahn versenkte den Ball in Spielminute 20 zum zweiten Mal. So einfach ließen sich die Oscherslebener nicht abhängen. Franke schoss und traf in der 21. Minute ein weiteres Mal. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die JSGer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Hadmersleben legte nochmal vor. Danial Mohamadi schoss und traf in Minute 62. Die JSG Wernigerode ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Freystein traf in Minute 65 noch einmal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Benjamin Welz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Oscherslebener aber nicht mehr einholen. Die JSGer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – L. P. Koch, Freystein, Dübner (23. Turk), Beck, Wypior (23. T. N. Koch), Schulz, Buchold, C. Stechhahn (40. Asemerom), Deunert (62. Michaelis), C. Stechhahn (23. Hahne)

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Ilse, Welz, Kegel, Borchers, Gaßmann (62. Abraham Maketh), Neumann, Fischer (46. Mohamed), Franke, Mohamadi (66. Rengou), Herbst

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Erik-Nikolas Franke (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50