Ein 5:5 (2:2)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck am Sonntag 5:5 (2:2) getrennt.

Lukas Helmel traf für die Union 1861 Schönebeck e.V. in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Hassan Abdi Abdiwahaab (30.) erzielt wurde.

Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck – 1:1 in Minute 30

Gleichstand. Die Schönebecker schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Lukas Helmel versenkte den Ball in der 40. Minute zum zweiten Mal. Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Yannik Elze traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). So leicht ließen sich die Schönebecker aber nicht abhängen. Tristan Schöne schoss und traf in Minute 68. Gleichstand. Die Berliner revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Mit einem Doppelpack von . So leicht ließen sich die Schönebecker aber nicht unterkriegen. Helmel versenkte den Ball in der 88. Minute ein weiteres Mal. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Philipp Maurice Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schönebecker zu erreichen (90.+3). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Zen Al Abeden, Aaraj, Abdiwahaab, Moukadamou, Fasou, Elze, Thapa, Alkhalaf, Richter

Union 1861 Schönebeck: – Staufenbiel, Wölfer, Helmel, Schulze, Böhm, Lohre, Tromski, Boese, Meinecke, Schöne

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36